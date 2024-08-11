Сили ППО вночі знищили 53 "Шахеди"

У ніч на 11 серпня російська армія атакувала Україну 4-ма балістичними ракетами KN-23 та 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 53 ворожі БпЛА.

Про це повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук.

За його даними, уночі 11 серпня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області й 57 дронами типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська (РФ).

Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях", повідомив Олещук.

Фото: Микола Олещук

Щодо північнокорейських ракет, то командувач ПС уточнив, що балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню.