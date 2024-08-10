РосЗМІ: у трьох областях РФ ввели режим контртерористичної операції

Влада РФ запровадила режим контртерористичної операції в Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

У Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровджено режим контртерористичної операції.

Про це повідомляють росЗМІ.

Рішення було прийнято у відповідь на "спробу дестабілізації обстановки в ряді російських регіонів" з боку Києва та задля "припинення загроз терактів".

Відповідно до закону, режим КТО дозволяє оглядати громадян, прослуховувати їхні телефонні розмови, відключати інтернет та мобільний зв'язок, виселяти мешканців, входити до їхніх будинків та забирати автомобілі.

Про наступ ЗСУ на Курську область РФ читайте в матеріалі LB.ua "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".