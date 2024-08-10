Серед загиблих внаслідок удару Росії по Костянтинівці ідентифіковано двох дітей

Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шістьох людей, у тому числі, ймовірно, однієї дитини.

Станом на раонк 10 серпня, правоохоронці ідентифікували тіла двох дітей — дівчаток 9 та 11 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини", – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.