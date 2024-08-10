МАГАТЕ оприлюднило заяву щодо Курської АЕС

Очільник агентства стверджує, що безпекові принципи, встановлені для ЗАЕС, діють і в цьому випадку.

Міжнародне агентство з атомної енергетики відреагувало на події у Курській області, де розташована атомна електростанція із двома активними блоками, двома у стані зупинки та ще двома на стадії будівництва.

У заяві, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, директор відомства Рафаель Гроссі "через повідомлення про значну військову активність" нагадав сторонам про гарантії безпеки ядерного об'єкта під час збройного конфлікту.

Гроссі також наголосив, що встановлені агентством принципи безпеки для Запорізької атомної електростанції мають бути застосовані і щодо Курської АЕС. Головним з них є фізична цілісність станції. Цей імператив має бути дотриманий, "де б об'єкт не був розташований".

Директор просить сторони вдатися до максимально можливих обмежень задля уникнення ядерного інциденту з потенційними радіологічними наслідками. Гроссі перебуває "на зв'язку з уповноваженими органами влади обох країн".