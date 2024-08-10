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У Брянській області РФ запровадили режим "контртерористичної операції"

У Курській області, де точаться бої, на такий крок російська влада досі не пішла.

У Брянській області РФ запровадили режим "контртерористичної операції"
Пожежа в Брянську після атаки у квітні цього року
Фото: скріншот відео

Національний антитерористичний комітет Росії ухвалив рішення запровадити на території сусідньої з Курською Брянської області режим "контртерористичної операції". 

Заходи пояснили "підвищеним рівнем диверсійно-терористичних загроз з боку України". Під час дії контртерористичної операції російським силовикам надано право відключати населенню засоби зв'язку, контролювати телефонні розмови та вдиратися у житлові та нежитлові приміщення без згоди власника. 

Попри те, що в Курській області активно ведуться бої, там російська влада обмежилася тільки режимом надзвичайної ситуації. Українське військове та політичне керівництво офіційно не коментує події в регіоні РФ.  

Брянська область на півдні має кордон із Сумською та Чернігівською областями України. 

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