У Брянській області РФ запровадили режим "контртерористичної операції"

Національний антитерористичний комітет Росії ухвалив рішення запровадити на території сусідньої з Курською Брянської області режим "контртерористичної операції".
Заходи пояснили "підвищеним рівнем диверсійно-терористичних загроз з боку України". Під час дії контртерористичної операції російським силовикам надано право відключати населенню засоби зв'язку, контролювати телефонні розмови та вдиратися у житлові та нежитлові приміщення без згоди власника.
Попри те, що в Курській області активно ведуться бої, там російська влада обмежилася тільки режимом надзвичайної ситуації. Українське військове та політичне керівництво офіційно не коментує події в регіоні РФ.
Брянська область на півдні має кордон із Сумською та Чернігівською областями України.