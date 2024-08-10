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Окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині, двоє людей постраждали

Через ворожі обстріли виникла пожежа.

Окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині, двоє людей постраждали
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російська армія гатила по Нікопольському району Дніпропетровської області від вечора п'ятниці до ранку суботи. Ворог застосував дрони-камікадзе та бив з важкої артилерії.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На райцентр, Червоногригорівську і Мирівську громади спрямував дрони-камікадзе та важку артилерію. Двоє людей постраждали, понівечений багатоквартирний будинок. Сталася пожежа", — йдеться у дописі.

На решті території області минулося без влучань.

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