Російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини

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Впродовж минулох доби росіяни атакували 18 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей, також є руйнування об'єктів критичної інфраструктури в області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватні будинки.Також окупанти пошкодили приватні автомобілі", — повідомив він.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Зимівник, Зорівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Качкарівка, Зміївка, Андріївка, Томарине, Новорайськ та місто Херсон.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.