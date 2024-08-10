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Російська армія скинула вибухівку з дрона на мирних жителів Херсона, троє людей постраждали

Сьогодні вранці ворог атакував з безпілотника Дніпровський район Херсона.

Російська армія скинула вибухівку з дрона на мирних жителів Херсона, троє людей постраждали
Сільрада в Станіслав, 30 червня 2023 р. Фото: Іван Щурко
Фото: Іван Щурко

У Херсоні внаслідок ворожих атак відомо про трьох поранених. Відомо, що окупанти атакували мирних жителів з дрона.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Відомо, що у суботу, 10 серпня, близько 7:00 під російський обстріл потрапив чоловік, який перебував на зупинці. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. 

Другий постраждалий – 54-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Також доставлено до лікарні 75-річного чоловіка у тяжкому стані. У нього вибухова травма та уламкові поранення.

Обидва постраждалі пострапили під обстріл з безпілотника.

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