Через російські обстріли біля Херсона виникла масштабна пожежа

Ситуація ускладнена тим, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Через російські обстріли поблизу Херсона у суботу, 10 серпня, почалася масштабна пожежа. За інформацією МВА, місця, де вирує пожежа можуть бути ще не розміновані.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості. Ситуація ускладнюється високою вірогідністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані", — повідомляє очільник МВА.

Жителів Херсона та навколишніх населених пунктів просять не перебувати на відкритій місцевості.

"Рятувальники і працівники наших КП роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки чергового терористичного акту армії рф проти мирного населення", — додав Мрочко.

За добу на Херсонщині постраждали шестеро людей. Ворог поцілив в об'єкти інфраструктури.