Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій

Декілька діб тому розпочалася наступальна операція Сил оборони на території Курської області Росії . Можна припустити, що штаби сіли планувати її принаймні місяць тому. Розповідаємо, що відбувається і які сценарії розвитку подій.

Фото: змі окупантів Наслідки влучань по колоні військ РФ в Курській області

На Курському напрямку Силам оборони абсолютно точно вдалося досягнути оперативної раптовості дій. З початком артилерійської підготовки атаки по позиціях противника в районах прикордонного пункту пропуску “Суджа”, населених пунктів Свердликово, Олешня та Миколаєво-Дар’їно підрозділи 71-го МСП 42-ї МСД 58-ї загальновійськової армії, що виконували завдання з оборони державного кордону РФ, покинули свої позиції та відступили по шосе Р-200 в напрямку Курська.

Підрозділи Сил оборони захопили Суджу, просунулися в напрямку Руського Порічного й далі на північ від Суджі вздовж траси 38К-024 поблизу Анастасьєвки, Івниці, атакували в районі Снагості, поблизу Ольговки, вийшли до Малої Локні, до околиць Черкаського Поріччя, діють в районі Гончарівки, на північ від Заолешенки, у Новоіванівці, в районі Круглика, Мартинівки, Великого Солдатського, Мирного, захопили Гончарівку, Новоіванівку, Богданівку, Козачу Локню.

Фото: https://deepstatemap.live/

Тривають бої поблизу Коренева. Фактично під контролем Сил оборони перебуває весь Суджанський район та більша частина Кореневського району аж до околиць самого міста Коренево.

Довжина лінії фронту станом на п’ятницю становила близько 58 км, глибина вклинення – до 27 км і постійно збільшується. Напрямками ударів є траса Р-200 в напрямку на Суджу під прикриттям р. Ольшана з лівого флангу, напрямок Миколаєво-Дар’їно – Нижній Клин під прикриттям р. Снагость, напрямок вздовж автомобільної дороги Льгов – Суджа. Розвиток наступу в напрямку на Льгов може свідчити про ймовірний вихід до Курської АЕС.

9 серпня Сили оборони завдали ракетного удару по колоні противника в селі Жовтневе за 8 км від Рильська Курської області з РСЗВ HIMARS. Знищено 14 вантажівок і за різними оцінками – до 200-250 о/с противника. Тобто батальйон не доїхав до місця призначення. Непоганий, слід зауважити, удар.

Знищення колони російської техніки у Рильську,Курська область

Відео від воїнів підрозділу "Khorne Group" 116-ї ОМБр pic.twitter.com/LV9QoCvlTP — Мисливець за зорями (@small10space) August 9, 2024

Сили оборони захопили в полон близько 300 військовослужбовців противника.

Окремо варто відзначити максимально коректне ставлення до місцевого населення. Пригадалося, як Донбас дивувався бійцям Сил оборони із західних областей, котрі завжди віталися, завжди платили за каву, завжди дякували і не завжди забирали решту у 2014. Ну, у нас-то – всі ті самі. Хоча брешу, на жаль, вже не всі…

В перші три доби операції чітко простежувалися намагання Сил оборони сформувати буферну зону безпеки, використовуючи наявні логістичні маршрути, фізико-географічні умови та особливості ландшафту, природні перешкоди, що прикривають фланги. Сьогодні спостерігається намагання просунутися вглиб території противника до автостради Е38.

Приблизно таку картину ми можемо собі змалювати, читаючи відкриті джерела. Що ще можна сказати з приводу того, що відбувається в Курській області?

Фото: скрин відео ЗСУ захопили в полон десятки російських військових у районі КПП Суджа

Forbes повідомив, що на території Курської області діє українське угруповання у складі 3 бригад – 22-ї і 88-ї механізованих та 80-ї десантно-штурмової, чисельністю до 10 тисяч військовослужбовців. Угруповання має відповідні сили і засоби вогневого ураження, ППО, бойового забезпечення, логістики і медицини.

На інформресурсах противника жваво обговорюють нову тактику Сил оборони в Курській області (не факт, що наші так діють, але цікаво мати уяву про ворожу уяву про нас): небо зачищають від розвідувальних БПЛА росіян, далі легкі і швидкі мобільні групи, не вступаючи у бої з вузлами спротиву, стрімко просуваються в глибину (противник їх позначив, як “рейнджери”). Вслід за ними просуваються підрозділи РЕБ Сил оборони, розгортаючись на ризикованих рубежах геть поблизу лінії бойового зіткнення, забезпечуючи купол безпеки військам. Під цю парасольку прибувають більш важкі підрозділи на бронетехніці, артилерія і ППО, котрі ліквідують осередки опору та зачищають територію. Так війська просуваються на наступний рубіж. Під контролем Сил оборони за 3 доби опинилася територія в 400 км2. Противник витратив на захоплення 1000 км2 більше 3 місяців. Як кажуть в BMW “не великі рвуть малих, а швидкі – повільних”.

Яка мета Сил оборони? Достеменно не відомо. З того, що ми бачимо, виходить, що наші вийшли до населених пунктів Снагость, Коренево, Кромські Бики, формують рубіж оборони вздовж шосе Р-200 від села Гуєво, по околиці Суджи і вздовж шосе до Кромських Биків. Те, що наступ розвивається на північ та північний схід, може свідчити про створення загрози правому флангу УВ противника “Север”, яке буде змушене на це реагувати, послабивши тиск на Харківському напрямку, тобто там цілком можна очікувати раптових дій від військ генерала Драпатого.

Противник негайно перекинув свій елітний спецназ, центр ССО “Сенеж”, на Курську АЕС, яка залишилася з дуже слабкою охороною. Це ще один побічний ефект від дій Сил оборони – знижено інтенсивність розвідувально-диверсійних дій противника в Сумській та Чернігівській областях.

Тренування спецназівців ‘Сенежа’ на базі 322-й центру підготовки спеціалістів ГРУ.

Загадково маячить Курська АЕС. Наші вже десь за 30 км від неї. Коли починаєш копирсатися в законодавстві, що регламентує правила війни навколо ядерних об’єктів (на юридичній – “об’єкти, що містять небезпечні сили”), то робиш висновок, що не треба цього “добра”.

Що може зробити противник? Проглядаються принаймні п’ять варіантів:

Варіант 1: російське військове командування нічого робити не буде.

Варіант 2: варіант 1 + інтенсивне застосування авіації. “Бомбити Воронеж” трансформують в “бомбити Курськ”. Наявні в операційній зоні сили противника не пристосовані до протидії вторгненню такого масштабу, хоч і входили до складу угруповання оборони держкордону. Сили оборони застосовують тут бойові вертольоти, тобто вже розгорнули свою систему ППО, що створює авіації противника проблему ВЖЕ. Додаємо сюди можливості далекобійних засобів ППО з території України.

Фото: скрин відео Прольот СУ-25 у Курській області

Варіант 3: російське військове командування застосує для оборони (для відновлення положення по держкордону їх явно недостатньо) наявні підрозділи прикордонних військ ФСБ, Росгвардії, зокрема і укомплектовані строковиками, різного роду іррегулярні формування (в Курську область прибувають бригада “Пятнашка”, “окремий батальйон спецназ “Арбат”, загін БПЛА “Нічні вовки”). Тут же з травня відновлювався батальйон 217-го пдп 98-ї пдд, котрий наші пережували під Часовим Яром. Де він зараз – не ясно, але має бути тут.

Варіант 4: російське військове командування може застосувати частину сил УВ противника “Север”.

Варіант 5: російське військове командування перекине сюди оперативні резерви з інших напрямків, поховавши/зменшивши розмах своїх наступальних операцій на інших напрямках. Є інформація про перекидання з Лиманського напрямку оперативних резервів 20-ї армії противника. OSINT російських ресурсів підтверджує перекидання 155 бригади морської піхоти з Вовчанська.

Ну і хвилинка конспірології: в 30 км на північ від Курська є село Буданівка. Серед конспірологічних версій на першому місті з великим відривом – версія про те, що генерал Буданов почав повернення родинного маєтку.