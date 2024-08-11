На південному напрямку російська армія застосовує заборонені боєприпаси із отруйними речовинами, — Сили оборони

Інформація про застосування хімічної зброї спочатку передається силам підтримки та міжнародним організаціям.

На півдні України російська армія щоденно застосовує заборонені боєприпаси із отруйними речовинами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Укрінформ".

За його словами, на ділянці фронту, за яку відповідає ОСУВ "Таврія", використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різницею є те, що за один удар артилерія вистрілює кілька боєприпасів, а дрон скидає лише один.

"І щодня противник застосовує боєприпаси із отруйними речовинами. Із 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", — сказав Лиховій.

Він пояснив, що інформація про застосування хімічної зброї спочатку передається силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям.