На південному напрямку російська армія застосовує заборонені боєприпаси із отруйними речовинами, — Сили оборони

На півдні України російська армія щоденно застосовує заборонені боєприпаси із отруйними речовинами.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Укрінформ".
За його словами, на ділянці фронту, за яку відповідає ОСУВ "Таврія", використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різницею є те, що за один удар артилерія вистрілює кілька боєприпасів, а дрон скидає лише один.
"І щодня противник застосовує боєприпаси із отруйними речовинами. Із 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", — сказав Лиховій.
Він пояснив, що інформація про застосування хімічної зброї спочатку передається силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям.
- У Харківській області російські окупаційні війська знову використовують заборонені Женевською конвенцією аерозольні гранати.