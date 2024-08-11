Російська армія здійснила авіаудар по Білопіллю на Сумщині

Постраждав цивільний, також є руйнування житлових будинків.

Росіяни 10 серпня завдали авіаудару по місту Білопілля Сумської області. Унаслідок атаки постраждав мирний житель, також зруйновані житлові будинки.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 10 серпня 2024 року близько 18:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі м. Білопілля Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів 39-річний цивільний чоловік отримав поранення, наразі він перебуває в реанімаційному відділенні, його стан тяжкий.

Також щонайменше 7 приватних будинків зазнали пошкоджень.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.