У Миколаївській області вогнеборці ліквідовують пожежу на території заповідного Андріївського урочища, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Спочатку пожежа охопила понад 30 гектарів хвойного настилу та сухої трави, а також частково поширилася на житловий сектор села Ковалівка.

Ліквідовано займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків.

“Ситуацію ускладнює поривчастий вітер. Моніторинг пожежі здійснюється за допомогою БпЛА”, ‒ зазначили у ДСНС.

На місці працюють 75 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС.

Оновлення. Станом на 18:00 стало відомо, що загальна площа пожежі зросла до 70 гектарів, з яких 50 га ‒ це ліс і 20 га ‒ суха трава та очерет.

Загрози житловому сектору немає.

Фото: ДСНС