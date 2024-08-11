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На Миколаївщині горить заповідне урочище (оновлено)

Пожежа охопила 70 гектарів лісу, сухої трави та очерету 

На Миколаївщині горить заповідне урочище (оновлено)
Фото: ДСНС

У Миколаївській області вогнеборці ліквідовують пожежу на території заповідного Андріївського урочища, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Спочатку пожежа охопила понад 30 гектарів хвойного настилу та сухої трави, а також частково поширилася на житловий сектор села Ковалівка. 

Ліквідовано займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків. 

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“Ситуацію ускладнює поривчастий вітер. Моніторинг пожежі здійснюється за допомогою БпЛА”, ‒ зазначили у ДСНС.

На місці працюють 75 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС.

Оновлення. Станом на 18:00 стало відомо, що загальна площа пожежі зросла до 70 гектарів, з яких 50 га ‒ це ліс і 20 га ‒ суха трава та очерет.

Загрози житловому сектору немає. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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