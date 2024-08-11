За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 152 ворожі безпілотники

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за тиждень знищила 152 засоби повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема були знищені БПЛА:
- БпЛА Shahed-131/136 — 28 од.;
- БпЛА Орлан-10/30 — 5 од.;
- БпЛА Zala — 53 од.;
- БпЛА Ланцет — 33 од.;
- БпЛА Supercam — 18 од.;
- БпЛА Привіт-82 — 9 од.;
- БпЛА Блискавка — 6 од.;
«Дякую воїнам за результативну бойову роботу!», — прокоментував результати Олександр Павлюк.