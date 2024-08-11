За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 152 ворожі безпілотники

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за тиждень знищила 152 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies