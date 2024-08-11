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За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 152 ворожі безпілотники

ППО знищили 28 "Шахедів" та 33 "Ланцети".

За тиждень ППО Сухопутних військ знищила 152 ворожі безпілотники
Українські військові
Фото: Генштаб

Протиповітряна оборона Сухопутних військ за тиждень знищила 152 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема були знищені БПЛА:

Фото: Олександр Павлюк

  • БпЛА Shahed-131/136 — 28 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 — 5 од.;
  • БпЛА Zala — 53 од.;
  • БпЛА Ланцет — 33 од.;
  • БпЛА Supercam — 18 од.;
  • БпЛА Привіт-82 — 9 од.;
  • БпЛА Блискавка — 6 од.;

«Дякую воїнам за результативну бойову роботу!», — прокоментував результати Олександр Павлюк.

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