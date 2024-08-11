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Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Кіндійці Херсонської області

Через атаку ворожих безпілотників мирні жителі зазнали поранень.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Кіндійці Херсонської області
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупанти атакували з БпЛА двох цивільних у селищі Кіндійка Херсонської області. Люди зазнали вибухових травм. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Травми отримали 49-річний чоловік та 55-річна жінка. Обидвоє отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Потерпілий дістав поранення плеча, у жінки — уламкове поранення ноги. 

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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