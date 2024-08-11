Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Кіндійці Херсонської області

Російські окупанти атакували з БпЛА двох цивільних у селищі Кіндійка Херсонської області. Люди зазнали вибухових травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Травми отримали 49-річний чоловік та 55-річна жінка. Обидвоє отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Потерпілий дістав поранення плеча, у жінки — уламкове поранення ноги.
Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- У Антонівці Херсонської області під російський обстріл потрапила місцева жителька. Внаслідок російської агресії 72-річна жителька зазнала вибухової травми.