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У Херсоні якість повітря прийшла в норму після масштабної пожежі

Сьогодні вдень через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом ворога, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.

У Херсоні якість повітря прийшла в норму після масштабної пожежі

У Херсоні якість повітря прийшла в норму після масштабної пожежі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Повітря у Херсоні - в нормі! За результатами останніх досліджень перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявлено. Мешканцям Херсона не варто хвилюватися. Моніторинг повітря продовжується”, – написав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні вдень через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом ворога, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.

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