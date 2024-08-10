Сьогодні вдень через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом ворога, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.

У Херсоні якість повітря прийшла в норму після масштабної пожежі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Повітря у Херсоні - в нормі! За результатами останніх досліджень перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявлено. Мешканцям Херсона не варто хвилюватися. Моніторинг повітря продовжується”, – написав Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні вдень через масштабну пожежу, спричинену ранковим обстрілом ворога, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря.