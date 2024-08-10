Від російського удару по ТЦ Костянтинівки загинув поліцейський Максим Кислюк

Від російського удару по торговому центру Костянтинівки Донецької області загинув поліцейський Максим Кислюк.
Про це повідомили в МВС.
Він був інспектором сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції.
Коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки, правоохоронець перебував у наряді. Він отримав смертельне поранення.
Лейтенант поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У нього залишились батьки, дружина, діти.
Світла пам'ять.
- У п'ятницю, 9 серпня, вранці російська рамія запустила ракету Х-38 по торговому центру у Костянтинівці Донецької області.
- Сьогодні там завершено розбір завалів торговельного центру. Унаслідок російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи.
- Уранці вдалося ідентифікувати тіла 2 загиблих дітей – це дівчинки 9 та 11 років. Три тіла поки що неідентифіковані.