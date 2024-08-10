Від російського удару по ТЦ Костянтинівки загинув поліцейський Максим Кислюк

Правоохоронець перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою.

Від російського удару по торговому центру Костянтинівки Донецької області загинув поліцейський Максим Кислюк.

Про це повідомили в МВС.

Він був інспектором сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції.

Коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки, правоохоронець перебував у наряді. Він отримав смертельне поранення.

Лейтенант поліції присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У нього залишились батьки, дружина, діти.

Світла пам'ять.