Через нічні обстріли РФ по Харківщині загинули троє людей

Внаслідок нічного ворожого обстрілу села Першотравневе Борівської ТГ Ізюмського району Харківської області у лікарні помер 58-річний чоловік, — повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури.

У ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли з РСЗВ с. Першотравневе в Ізюмському районі.

Було зафіксовано влучання в житловий будинок. Під завалами опинилася сім'я. Під час рятувальних робіт було деблоковано тіла 80-річної жінки та 24-річного хлопця. 58-річного чоловіка виявили з численними травмами і доправили в лікарню. Він помер у лікарні.

Загальна кількість загиблих внаслідок російського обстрілу збільшилася до 3 осіб.