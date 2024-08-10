Білорусь стягує на кордон з Україною РСЗВ "Полонез" та ОТРК "Іскандер": у ЦПД відреагували на дії Лукашенка

У Центрі протидії дезінформації назвали дії міноборони БІлорусі "спробою допомогти" Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок.

Після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про начебто "збиття цілей" зі сторони України, країна посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на кометар міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна.

Хрєнін підтвердив слова Лукашенка про нібито ліквідацію повітряних цілей, які порушили повітряний простір з боку України.

"З огляду на обставини в Україні, а також у Курській області Росії, гловнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації", — заявив Хрєнін.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", — додав він.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко відреагував на дії міноборони РБ. За його словами, стягування зброї Білорусі — це "спроба допомогти" лідеру Кремля Володимиру Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок.

Довівдково. 301-мм важка РСЗВ "Полонез" являє собою РСЗВ зі складу китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS, що адаптована на білоруське колісне шасі МЗКТ-7930 "Астролог". В білоруському комплексі використовуються китайські ракети А200, з дальністю 200 км.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" – це російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів, його основне призначення – знищення систем ППО потенційного противника, а також важливих об’єктів.

Офіційна дальність польоту ракет "Іскандер-М" становить до 500 км, тобто ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині території України.