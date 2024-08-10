Під ворожий удар потрапили двоє мирних жителів Садового та Антонівки на Херсонщині

Російська армія не припиняє терор Херсонської області, завдаючи ударів за допомогою безпілотників по мирному населенню. Відомо про черговий обстріл Антонівки та Садового.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

В Антонівці росіяни скинули вибухівку з дрона на місцеву жительку. 82-річну потерпілу з вибуховою травмою та пораненням ноги шпиталізували до лікарні.

Також під удар ворожого безпілотника потрапив цивільний у селищі Садове. 58-річний чоловік дістав уламкові поранення спини та ноги.

Бригада "екстренки" доставила його до лікарні для надання меддопомоги.