На Донеччині змінюють тривалість комендантської години

Влада Донеччини закликає людей евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

З 12 серпня на території Донецької областідіятимуть нові правила комендантської години. В населених пунктах, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, вона діятиме 16 годин.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Тривалість комендантської години залежатиме від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

Зокрема, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. А в населених пунктах, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк, а також у багатьох селах Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

Влада закликає дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей, а ще краще – евакуюватися до більш безпечних регіонів України.