На Херсонщині трактор підрвався на міні

У Білозерській громаді Херсонської області на протипіхотній міні підірвався трактор.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

На вибухонебезпечний предмет тракторист наїхав у полі. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Чоловік, на щастя, не постраждав.

"Нагадуємо, що чимало полів на Херсонщині ще засмічені мінами. На землях, які не перевірили сапери, працювати небезпечно. У жодному разі не підходьте та не торкайтесь знахідок. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про неї рятувальників або поліцію", – нагадують у ОВА.