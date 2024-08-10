На Херсонщині трактор підрвався на міні

У Білозерській громаді Херсонської області на протипіхотній міні підірвався трактор.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
На вибухонебезпечний предмет тракторист наїхав у полі. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Чоловік, на щастя, не постраждав.
"Нагадуємо, що чимало полів на Херсонщині ще засмічені мінами. На землях, які не перевірили сапери, працювати небезпечно. У жодному разі не підходьте та не торкайтесь знахідок. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про неї рятувальників або поліцію", – нагадують у ОВА.
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