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На Херсонщині трактор підрвався на міні

На щастя, тракторист не постраждав.

На Херсонщині трактор підрвався на міні
Фото ілюстративне
Фото: Поліція Харківщини

У Білозерській громаді Херсонської області на протипіхотній міні підірвався трактор.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

На вибухонебезпечний предмет тракторист наїхав у полі. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Чоловік, на щастя, не постраждав. 

"Нагадуємо, що чимало полів на Херсонщині ще засмічені мінами. На землях, які не перевірили сапери, працювати небезпечно. У жодному разі не підходьте та не торкайтесь знахідок. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про неї рятувальників або поліцію", – нагадують у ОВА. 

  • Декілька днів тому у області стався схожий випадок.
  • Станом на початок серпня 128 українських фермерів загинули від вибухових пристроїв з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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