Росіяни вдарили по трьох територіях: Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.

“Цілили дронами-камікадзе і гатили з важкої артилерії”, ‒ зазначив голова ОВА.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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