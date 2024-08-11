Протягом дня війська Росії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Цілили дронами-камікадзе і гатили з важкої артилерії”, ‒ зазначив голова ОВА.
Росіяни вдарили по трьох територіях: Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.
Пошкоджено 4 приватні оселі та лінія електропередач.
Серед цивільних осіб постраждалих немає.
Вчора окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і артилерією понад 15 разів. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.