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Росіяни атакували три громади Нікопольщини

Пошкоджено 4 приватні оселі та лінія електропередач.

Росіяни атакували три громади Нікопольщини
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Протягом дня війська Росії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Цілили дронами-камікадзе і гатили з важкої артилерії”, ‒ зазначив голова ОВА.

Росіяни вдарили по трьох територіях: Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.

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Пошкоджено 4 приватні оселі та лінія електропередач.

Серед цивільних осіб постраждалих немає.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і артилерією понад 15 разів. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька й Покровська громади.

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