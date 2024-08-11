Головне за неділю, 11 серпня: 71 боєзіткнення, наслідки удару по Краматорську, пожежа на ЗАЕС

Бойові дії на Донеччині, 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 900-й день повномасштабної війни.

Росіяни влаштували пожежу на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

За неофіційною інформацією, ворог підпалив у градирні АЕС велику кількість автомобільних шин, повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації", - зазначив Євтушенко.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

За його словами, Україна чекає реакції світу, реакції МАГАТЕ".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 11 серпня на фронті зафіксували 71 бій. Із них 30 припало на Покровський напрямок.

Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, застосувавши 15 ракет, 45 авіаційних ударів 62 КАБами, 229 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.

На Покровському з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 серпня – в новині.

Унаслідок ранкового удару по Краматорську Донецької області постраждали 8 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Постраждалі ‒ місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта не потребує госпіталізації.

Пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

“З кожним днем життя на Донеччині стає все небезпечнішим. Бережіть себе ‒ евакуюйтесь!”, ‒ закликав голова ОВА.

Правоохоронці завершили ідентифікацію загиблих внаслідок російського ракетного удару по супермаркету та пошті у Костянтинівці 9 серпня. Внаслідок обстрілу загинули 14 людей. Ще 44 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"У Костянтинівці завершено процес ідентифікації та упізнання тіл загиблих внаслідок ракетного удару по торговельному центру. За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил рф загинули 14 осіб, в тому числі троє дітей – дівчатка 9, 11 та 16 років", — повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Українські ракети і дрони не порушували повітряний простір Білорусі, заявила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За її інформацією, 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації Білорусі жодних дронів виявлено не було. Не зафіксували і жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24.

"З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - наголосила моніторингова група.

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна начебто порушила повітряний простір республіки, через що остання посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".

Українські прикордонники згодом повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас помітно, що Білорусь знову починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку.

У Парижі закінчилася змагальна частина Олімпійських ігор-2024.

За підсумками 16 змагальних днів Олімпійських ігор у Парижі медальний залік очолила збірна США, маючи в активі 126 медалей (40 золотих, 44 срібних і 42 бронзових). Американці випередили команду Китаю за кількістю срібла.

Збірна України завершила змагання на 22 сходинці з 12 нагородами (3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових). Менше нагород було лише в Ріо (11). Водночас наша команда перевершила Олімпіаду в Ріо й Токіо за кількістю золота.

Наразі в Парижі триває церемонія закриття Олімпіади-2024. Про найцікавіше, що відбувалося в останній день Олімпійських ігор у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!