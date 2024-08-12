ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через агресію Росії одна людина загинула, ще 11 – поранені

Окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт.

На Херсонщині через агресію Росії одна людина загинула, ще 11 – поранені
Вирва від снаряду, Херсонщина. Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби у Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Приозерне, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт.

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies