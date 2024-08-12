На Херсонщині через агресію Росії одна людина загинула, ще 11 – поранені

Упродовж минулої доби у Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Приозерне, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт.

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації.