Дніпропетровська ОВА: пожежа на ЗАЕС припинилася

Пожежа на території Запорізької АЕС, яку вчора влаштували окупанти, уже припинилася. Рівень радіації в Нікопольському районі Дніпропетровської області в нормі, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Нікополь розташовано по інший берег Дніпра від Енергодара, захопленого росіянами. Учора Лисак повідомив, що з Нікополя зафіксували пожежу на території ЗАЕС.

Стосовно ситуації в Дніпропетровській області голова ОВА сказав, що окупанти били вночі по двох районах із артилерії.

До опівночі ворог стріляв по Нікопольській громаді. Вдарив по ній і зранку. Є влучання по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Під ударом також була Грушівська громада Криворізького району.

"На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – сказав він.