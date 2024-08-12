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Дніпропетровська ОВА: пожежа на ЗАЕС припинилася

Учора ворог влаштував там провокацію. 

Дніпропетровська ОВА: пожежа на ЗАЕС припинилася
Росія влаштувала пожежу на ЗАЕС
Фото: скріншот

Пожежа на території Запорізької АЕС, яку вчора влаштували окупанти, уже припинилася. Рівень радіації в Нікопольському районі Дніпропетровської області в нормі, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

Нікополь розташовано по інший берег Дніпра від Енергодара, захопленого росіянами. Учора Лисак повідомив, що з Нікополя зафіксували пожежу на території ЗАЕС.

Стосовно ситуації в Дніпропетровській області голова ОВА сказав, що окупанти били вночі по двох районах із артилерії. 

До опівночі ворог стріляв по Нікопольській громаді. Вдарив по ній і зранку. Є влучання по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. 

Під ударом також була Грушівська громада Криворізького району.

"На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – сказав він. 

  • За неофіційною інформацією української сторони, учора росіяни підпалили в градирні ЗАЕС велику кількість автомобільних шин. Президент України сказав, що очікує на реакцію МАГАТЕ і світу.
  • Про перевищення рівня радіації інформації не було.
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