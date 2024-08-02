Правоохоронці викрили 68 паліїв техніки військових і волонтерів

Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Правоохоронці викрили 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.

Про це заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський, пише "Укрінформ".

«Нацполіція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів», – зазначив Дзюбинський.

Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Як повідомив правоохоронець, паліями є люди різного віку, лише частина із них є неповнолітніми. Усіх їх об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші.

Дзюбинський наголосив, що автомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ.

Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали натрапляють на оголошення про роботу. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.

Правоохоронець нагадав, що підпал авто військовослужбовців кваліфікується як заподіяння шкоди обороноздатності держави – ст.113 (диверсія) і ст. 114 (перешкоджання діям ЗСУ) ККУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм.

За підпали авто передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох років до довічного ув'язнення.