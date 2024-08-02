Правоохоронці викрили 68 паліїв техніки військових і волонтерів

Правоохоронці викрили 68 осіб, причетних до підпалів техніки військовослужбовців і волонтерів.
Про це заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський, пише "Укрінформ".
«Нацполіція спільно із СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів», – зазначив Дзюбинський.
Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.
Як повідомив правоохоронець, паліями є люди різного віку, лише частина із них є неповнолітніми. Усіх їх об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші.
Дзюбинський наголосив, що автомобілі були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ.
Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали натрапляють на оголошення про роботу. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори і пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.
Правоохоронець нагадав, що підпал авто військовослужбовців кваліфікується як заподіяння шкоди обороноздатності держави – ст.113 (диверсія) і ст. 114 (перешкоджання діям ЗСУ) ККУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм.
За підпали авто передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох років до довічного ув'язнення.
- У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв, це переважно молодь віком від 12 до 18 років.
- Правоохоронці нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення російської ФСБ вчинили серію підпалів військових автівок.
- Загалом підпали автомобілів військових здійснюють по всій території України. Зафіксували такі випадки і вміймали паліїв у Рівному, Львові, Києві та в Дніпропетровській області.