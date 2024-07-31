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Двом неповнолітнім із Дніпропетровщини повідомили про підозри за підпали авто ЗСУ

Юнаки встигли спалити два автомобілі військових. 

Двом неповнолітнім із Дніпропетровщини повідомили про підозри за підпали авто ЗСУ
Підохрювані у підпалах
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Повідомили про підозру двом 17-річним мешканцям Дніпропетровщини, які підпалювали автомобілі, що використовувалися для потреб військових ЗСУ.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

17-річні жителі м. Кам’янське відслідковували місця паркування автомобілів, що використовувалися військовими. Маючи при собі пляшки з легкозаймистою речовиною, вони облили та підпалили два транспортні засоби.

У червні 2024 року викрито та повідомлено про підозру чотирьом мешканцям м. Дніпра, серед яких двоє неповнолітніх, за фактом скоєння аналогічного правопорушення (ч. 2 ст. 194 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочинів.

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