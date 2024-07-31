Україна на рік може виробити понад три мільйони дронів, але потрібне фінансування, – Мінстратегпром

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр під час хакатону від Brave1 Precision розповіла, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів, повідомляє “Суспільне”.

За її словами, для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

"В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування", – каже Гвоздяр.

Вона зазначає, що держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини ведуться й з іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.

"Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів", – сказала Гвоздяр.

Наразі Мінстратегпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Далі обговорюватиметься питання їх уніфікації. Гвоздяр додала, що під різні потреби потрібні різні дрони.