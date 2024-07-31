Михайло Федоров повідомив, що раніше за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google.

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Раніше за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор звернулися до Apple та Google. Сьогодні отримали перші рішення – в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор”, – написав Федоров.

Він зазначив, що також налаштували фаст-трек з Apple щодо блокування.

“Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, – будуть одразу блокуватися. Якщо маєте такі кейси – повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту [email protected] з темою листа “Блокування казино”, – закликав віцепрем’єр.

Також посадовець розповів, що з Google перемовини тривають.

Нагадаємо, 20 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".