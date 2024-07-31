У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки

У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків російських дронів.
Уламки пошкодили фасади, покрівлі, вибили вікна щонайменше в 13 приватних будинках. В одному будинку спалахнула пожежа, повідомив у Telegram голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – повідомив він.
За словами Кравченка, більшість уламків впала поза межами населених пунктів.
- Основним напрямком удару Росії була Київська область. Ворог запустив 89 дронів та одну ракету. ППО збила все.
- Це – одна з наймасованіших російських атак безпілотниками.