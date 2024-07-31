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У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки

Щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. 

У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки
Пошкоджені понад 10 осель
Фото: Поліція Київської області в Facebook

У чотирьох районах Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків російських дронів. 

Уламки пошкодили фасади, покрівлі, вибили вікна щонайменше в 13 приватних будинках. В одному будинку спалахнула пожежа, повідомив у Telegram голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", – повідомив він. 

За словами Кравченка, більшість уламків впала поза межами населених пунктів. 

У Київській області є пошкодження будинків унаслідок уламків
Фото: Поліція Київської області в Facebook
У Київській області є пошкодження будинків унаслідок уламків

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