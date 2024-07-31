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У Київській області внаслідок російської атаки горів житловий будинок

На нього впали уламки. 

У Київській області під час масованої російської атаки уламки дрона впали на житловий будинок. 

Будівля загорілася і зазнала часткового руйнування. Загиблих і травмованих немає, повідомили в ДСНС України.

"На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок", – йдеться у повідомленні. 

У Київській область уламки дрона спричинили пожежу
Фото: ДСНС України в Telegram
У Київській область уламки дрона спричинили пожежу

  • У ніч на 31 липня Росія вчинила чергову масовану атаку дронами. Атакувала в декілька хвиль і з багатьох напрямків одночасно. У повітряному просторі столиці та довкола неї збили близько 40 ударних БпЛА. Інформації про поранених немає. 
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