У Київській області внаслідок російської атаки горів житловий будинок

У Київській області під час масованої російської атаки уламки дрона впали на житловий будинок.
Будівля загорілася і зазнала часткового руйнування. Загиблих і травмованих немає, повідомили в ДСНС України.
"На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
- У ніч на 31 липня Росія вчинила чергову масовану атаку дронами. Атакувала в декілька хвиль і з багатьох напрямків одночасно. У повітряному просторі столиці та довкола неї збили близько 40 ударних БпЛА. Інформації про поранених немає.