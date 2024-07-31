У Київській області внаслідок російської атаки горів житловий будинок

На нього впали уламки.

У Київській області під час масованої російської атаки уламки дрона впали на житловий будинок.

Будівля загорілася і зазнала часткового руйнування. Загиблих і травмованих немає, повідомили в ДСНС України.

"На Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram У Київській область уламки дрона спричинили пожежу