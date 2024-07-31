За час повномасштабної війни на нових ТОТ було викрадено щонайменше 361 людину

З 24 лютого 2022 року на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіянами було викрадено щонайменше 361 людину.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Серед викрадених - 101 представник кримськотатарського народу.

Зазначається, що завдяки своєчасній реакції КРЦ дізнався про долю близько 80 викрадених осіб. Деяких з них або звільнили, або помістили у російські місця несвободи.

“Слід підкреслити, що на нових окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни не керуються жодним законодавством та відкрито скоюють воєнні злочини, серед яких насильницькі викрадення, незаконні проникнення у житло, тортури та вбивства”, - підсумували у Центрі.