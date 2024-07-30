Зеленський: у найближчі три місяці в Україні будуть нові системи ППО

У найближчі три місяці в Україні будуть нові системи протиповітряної оборони від партнерів.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад на Рівненщині заявив Президент Володимир Зеленський.

"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість «петріотів» та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що пріоритетом є забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО.