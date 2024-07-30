Зеленський: у найближчі три місяці в Україні будуть нові системи ППО

У найближчі три місяці в Україні будуть нові системи протиповітряної оборони від партнерів.
Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад на Рівненщині заявив Президент Володимир Зеленський.
"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість «петріотів» та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що пріоритетом є забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО.
- Напередодні глава держави заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи систем ППО в Україні й нові запити для партнерів - те, що необхідно забезпечити до кінця цього року.
- До цього міністри оборони Іспанії та України обговорили іспанську допомогу Україні, зокрема, постачання ще однієї батареї ППО Hawk.