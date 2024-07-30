Сили оборони вдарили по російській нафтобазі в Курській області

пожежа на нафтобазі у Курській області

Збройні сили України спільно з СБУ в ніч на 30 липня завдали удару по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" у Курській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.