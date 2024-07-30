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Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн

У відомстві зазначили, що це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності держави.

Міноборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Підписання угод між «Агенцією оборонних закупівель» Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова. 

“Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості”, – зазначив Умєров. 

Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. У заході також взяли участь перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков. 

“Ми продовжуємо інвестувати в українського виробника, суттєво зміцнюючи наш оборонний потенціал. Збільшення обсягів виробництва підтверджує результативність спільної роботи, яку ми проводимо з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Це наш ключовий пріоритет”, – наголосив Дмитро Кліменков.

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