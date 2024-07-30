На кордоні зі Словаччиною ДПСУ затримала трьох громадян Шрі-Ланки

На кордоні зі Словаччиною затримали трьох громадян Шрі-Ланки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"За 50 метрів від українсько-словацького кордону система відеоспостереження зафіксувала рух людей. На пошуки вибув прикордонний наряд. Невдовзі, за 100 метрів від кордону було затримано порушника – серед соняшників, а за кількасот метрів, вже у кукурудзі, переховувалися ще двоє. Усі виявилися громадянами Шрі-Ланки", - розповіли в ДПСУ.

Порушники таким чином намагалися потрапити на територію Євросоюзу, не мають законних підстав для вʼїзду до країн ЄС.

Прикордонслужба зазначила, наразі обставини правопорушення зʼясовують, а рішення у справі ухвалить суд.