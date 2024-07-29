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​ЗМІ: на війні міг загинути доброволець зі Словаччини, наразі його офіційно вважають зниклим безвісти

Растислав Гайдошик із Братислави служив заступником командира взводу Інтернаціонального легіону.

​ЗМІ: на війні міг загинути доброволець зі Словаччини, наразі його офіційно вважають зниклим безвісти
Доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик
Фото: Dennik N

На війні в Україні міг загинути доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик, якого офіційно вважають зниклим безвісти, повідомляє видання Dennik N.

Гайдошик був заступником командира Інтернаціонального легіону. За словами побратимів, він, напевно, загинув 17 червня цього року.

Українська армія офіційно реєструє його як зниклого безвісти. Міністерство закордонних справ Словаччини стверджує, що не має жодної інформації про його справу.

Нині на території, де добровольця з побратимами відправили на завдання, перебувають російські окупанти. Тож дістатися туди і знайти тіло полеглого неможливо.

Під час останнього завдання Гайдошик командував приблизно 20 іноземними добровольцями. Їхнім завданням було втримати один об'єкт. Однак незадовго до того, як вони мали відступити, росіяни почали масовану атаку.

Доброволець приєднався до лав української армії майже від початку вторгнення Росії і був одним із найдосвідченіших бійців підрозділу, а в останні місяці також допомагав із навчанням новобранців.

Гайдошик був кілька разів важко поранений. Отримав державну нагороду. Брав участь у десятках бойових дій, зокрема, у вересні 2022 року – у наступі на Харківщині, а навесні 2023 – в обороні Бахмута. 

У березні 2024-го доброволець знову продовжив контракт із українською армією. У Словаччині не мав сім'ї, натомість знайшов наречену в Україні, і вони планували одружитися цього року.

  • Цьогоріч Президент Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.
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