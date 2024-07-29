Понад 3800 засуджених пішли воювати. У Раді очікують, що їх буде більше

Розраховували, що їх буде до 10 000.

Понад 3800 засуджених уклали контракти та відправилися воювати в обмін на умовно-дострокове звільнення. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк.

За її словами, очікувана кількість засудужених, які долучилися б до оборони, становила від п'яти до десяти тисяч. За її інформацією, зараз таких людей уже понад 3800.

"Це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ. Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей", – сказала Шуляк.

Фото: Верховна Рада в Telegram

Добровільна мобілізація засуджених