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Понад 3800 засуджених пішли воювати. У Раді очікують, що їх буде більше

Розраховували, що їх буде до 10 000. 

Понад 3800 засуджених пішли воювати. У Раді очікують, що їх буде більше
Фото: sluga-narodu.com

Понад 3800 засуджених уклали контракти та відправилися воювати в обмін на умовно-дострокове звільнення. Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк

За її словами, очікувана кількість засудужених, які долучилися б до оборони, становила від п'яти до десяти тисяч. За її інформацією, зараз таких людей уже понад 3800.

"Це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ. Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей", – сказала Шуляк. 

Фото: Верховна Рада в Telegram

Добровільна мобілізація засуджених 

  • Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися. Це саме добровільна мобілізація за бажанням людини, а не примусова. При цьому вступити до війська зможуть не всі злочинці. 
  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Звільнені злочинці будуть проходити службу в спеціальних підрозділах.
  • Докладно про це – в матеріалі на LB.ua "Засуджених -- на фронт. Новий законопроєкт".
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