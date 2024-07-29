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Росіяни вперше вивели у море три підводні човни - носії крилатих ракет

Станом на ранок у Чорному морі РФ тримала два носії "Калібрів".

Росіяни вперше вивели у море три підводні човни - носії крилатих ракет
Ілюстративне фото
Фото: Минобороны России

Сьогодні російські військові вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

"Ворог вперше вивів в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - написав він у фейсбуці.

Крім того, станом на 06:00 понеділка Росія тримала у Чорному морі два кораблі - носії "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Раніше Плетенчук розповідав, що Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях - тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни, які складніше знищити.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Сил оборони ліквідували 28 російських кораблів та катерів, а також - один підводний човен "Серпухов" - це була операція ГУР Міноборони.

У квітні Росія вдруге за пів року застосувала підводний човен для запуску ракет по Україні.

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