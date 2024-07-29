Головне за ніч та ранок понеділка, 29 липня: 970 бойових зіткнень за тиждень, нічний обстріл Сумщини, затримання паліїв у Одесі

Нічна повітряна атака, понад 970 бойових зіткнень за тиждень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Олімпіада-2024 в Парижі, вибори президента у Венесуелі.

У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136", повідомляє командування Повітряних сил. Зазначається, що повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом за тиждень відбулося понад 970 бойових зіткнень. Росія завдала 16 ракетних ударів, 511 авіаударів (734 КАБи), здійснила понад 32 600 обстрілів, зокрема 808 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 107 спроб прорвати оборону неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському захисники відбили 270 окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Прогрес, Новолександрівка, Калинове, Уманське, Пантелеймонівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Яснобродівка, Карлівка, Веселе, Новожеланне, Сергіївка, Вовче.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога біля Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки, Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки. Там ворог 117 разів намагався прорвати оборону за тиждень.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 576 000 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Сумській області вночі 29 липня російські військові з танка обстріляли Юнаківську громаду, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Сумська область продовжує потерпати від терористичних обстрілів з боку російських військ. Ворог обстрілює житлові помешкання, цивільних людей, нищить інфраструктуру безпілотниками. При цьому, за даними ДПСУ, на кордоні Сумщини зменшилась активність ворожих ДРГ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення російської ФСБ вчинили серію підпалів військових автівок.

За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

"У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору фсб вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме»", – йдеться в повідомленні.

Більше інформації – в новині.

У Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах, пише DW.

Однак світові лідери висловили сумніви щодо достовірності підрахунку голосів. Головній суперниці Мадуро, Марії Коріні Мачадо, було заборонено балотуватися, а Каракас відхилив спроби міжнародних спостерігачів перевірити вибори.

Після оголошення результатів Мачадо заявила, що її ставленик Едмундо Гонсалес Уррутія набрав 70% голосів. Виборча рада, більшість у якій лояльна до влади, натомість заявила, що він отримав лише 44%.

“Ми хочемо сказати всій Венесуелі та світу, що у Венесуели є обраний новий президент, і це Едмундо Гонсалес Уррутія. Ми перемогли”, ‒ сказала журналістам Мачадо.

Докладніше – в новині.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших текстових трансляцій.

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