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Уночі сили ППО збили російську ракету і 9 "шахедів" із 10

Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Уночі сили ППО збили російську ракету і 9 "шахедів" із 10
Мобільна бригада ППО
Фото: Макс Требухов

У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

 До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Зазначається, що повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, в ніч на 28 липня Сили оборони України збили сім "Шахедів" та російську керовану авіаційну ракету Х-59.

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