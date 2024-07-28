Володимир Зеленський відзначив роботу українських військових з ураження цілей на російському аеродромі "Оленья".
Це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 липня.
"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", - сказав Президент України.
Глава держави після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським зауважив, що " Україна має силу, щоб досягати своїх цілей".
Також Зеленський згадав про теракт в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені.
"Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними", - сказав Президент.
- Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на суботу, 27 липня, завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території Росії.
- Перші вибухи пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.
- Відомо, що на цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання російського льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.