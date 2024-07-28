Володимир Зеленський відзначив роботу українських військових з ураження цілей на російському аеродромі "Оленья".

Це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 липня.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", - сказав Президент України.

Глава держави після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським зауважив, що " Україна має силу, щоб досягати своїх цілей".

Також Зеленський згадав про теракт в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені.

"Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними", - сказав Президент.