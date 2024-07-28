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Зеленський відзначив роботу ГУР і СБУ по аеродрому "Оленья": Україна має силу, аби досягати своїх цілей

По цілі відпрацював, зокрема, 9-й департамент ГУР.

Зеленський відзначив роботу ГУР і СБУ по аеродрому "Оленья": Україна має силу, аби досягати своїх цілей
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський відзначив роботу українських військових з ураження цілей на російському аеродромі "Оленья".

Це він сказав у вечірньому відеозверненні 28 липня.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", - сказав Президент України.

Глава держави після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським зауважив, що " Україна має силу, щоб досягати своїх цілей". 

Також Зеленський згадав про теракт в Оленівці, під час якого загинули українські військовополонені. 

"Росія повинна за це відповідати. І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними", - сказав Президент.

  • Дрони Головного управління розвідки Міноборони у ніч на суботу, 27 липня, завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території Росії.
  • Перші вибухи пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.
  • Відомо, що на цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання російського льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.
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