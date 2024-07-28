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Росіяни за день обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджено 13 багатоповерхівок

Ворог задіяв дрони-камікадзе, а також скидав боєприпаси з БПЛА.

Росіяни за день обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджено 13 багатоповерхівок
Наслідки обстрілів, Дніпропетровщина
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.  

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударами росіян сьогодні було два райони Дніпропетровщини: Нікопольський і Криворізький. У першому, постраждали люди через артобстріл. Бив по ньому ворог і дронами-камікадзе. Також скидав боєприпаси з БПЛА. Влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, пошкоджено інфраструктуру, 13 багатоквартирних будинків і приватний, кіоск, приміщення нотаріальної контори, адмінбудівлю, а також два автомобілі, газопроводи, лінії електропередачі.

"Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі, ворог атакував безпілотниками. Руйнування на заправці. Сталося й загоряння в гаражі та покинутому будинку. Вогонь надзвичайники приборкали. Головне - обійшлося без постраждалих", - підсумував очільник ОВА.

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