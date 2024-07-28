Росія змінює тактику у Чорному та Азовському морях, — ВМС

Росія змінила тактику у Чорному та Азовському морях, тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни.

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", — зазначає речник ВМС.

За словами речника тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена лише до присутності підводних човнів, які складніше знищити.

"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", — заявив Плетенчук.

Наразі у РФ залишився лише порт Новоросійська, де стоять російські кораблі, однак вони виходять в море лише для короткотривалих дій.

Українським військовим вдалося знищити 28 кораблів Чорноморського флоту РФ. Серед знищених російських кораблів субмарина РФ "Ростов-на-Дону".