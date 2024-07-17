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Українським військовим вдалося знищити 28 кораблів Чорноморського флоту РФ, — ВМС

Серед знищених російських кораблів субмарина РФ "Ростов-на-Дону".

Українським військовим вдалося знищити 28 кораблів Чорноморського флоту РФ, — ВМС
Фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав кількість ворожих кораблів, які вдалося знищити українським військовим — загальна цифра на сьогодні становить 28 одиниць.

Про це речник ВМС ЗСУ розповів під час брифінгу.

Перелік морських суден ворога, які вдалося знищити українським військовим, досить великий. Загальна цифра на сьогодні становить 28 одиниць.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці. Але важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний показник. Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших – "Аскольд" і "Циклон", це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – зазначив він.

  • Станом на вересень 2023 у ВМС України повідомляли, що за час повномасштабної війни захисники знищили близько п'яти ВДК ворога. Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов" – у день, коли "Новочеркаськ" і ще чотири судна були пошкоджені в Бердянську.
  • Найзнаковішим ударом стало знищення крейсера "Москва" – флагмана чорноморського флоту – в квітні 2022.
  • 4 серпня 2023 українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".
  • 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити.  
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