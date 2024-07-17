СБУ затримала ще 3-х колаборантів, серед яких експосадовець суду та “директорка” школи на Луганщині

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці затримали ще 3-х колаборантів, серед яких експосадовець суду та окупаційна “директорка” захопленої школи на Луганщині, повідомляє пресслужба СБУ.

Одним із фігурантів є колишній судовий розпорядник. Після захоплення міста Ізюм експосадовець приєднався до місцевого «відділення поліції мвс рф». Там його призначили «помічником оперативного чергового» окупаційної установи.

На цій «посаді» колаборант охороняв будівлю репресивного органу рашистів, а також допомагав їм збирати інформацію про місцевих жителів, зокрема учасників руху опору.

Після звільнення громади зловмисник втік на Дніпропетровщину, де «заліг на дно» в орендованій квартирі. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Крім того, на Львівщині викрито колишню «директорку» однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини території Луганщини. Нею виявилась мешканка міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту пішла на співпрацю з рашистами.

На цій «посаді» колаборантка запроваджувала «освітні стандарти» країни-агресора в українському навчальному закладі та схиляла вчителів до співпраці з окупантами.

Згодом фігурантка вирішила провідати свою доньку в Києві і для цього намагалася в’їхати на підконтрольну Україні територію через РФ та Євросоюз. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі перетину державного кордону через пункт пропуску «Угринів» на Львівщині.

Ще однією прихильницею кремлівського режиму виявилась мешканка Херсонщини. Після захоплення Бериславського району вона влаштувалася до окупаційного «виборчкому». За матеріалами справи, жінка агітувала місцевих жителів «проголосувати за приєднання» регіону до складу РФ під час фейкового референдуму.

Після звільнення правобережжя області колаборантка виїхала до родичів у Херсон, де хотіла «відсидітись» та уникнути правосуддя. Але їй це не вдалося – зловмисницю затримали за місцем тимчасового проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років тюремного ув’язнення.