Reuters: пов’язана з Німеччиною логістична фірма допомагає обходити санкції російським виробникам

Компанія Heinrich Tapp Rus прямо у себе на сайті пропонує клієнтам у Росії послугу «паралельного імпорту», тобто обхід санкцій.

Невдовзі після того, як російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року, вантажовідправник Hellmann Worldwide Logistics повідомив співробітників свого московського бізнесу, що він йде з Росії. Однак деякі люди, які працювали в німецькій компанії, побачили можливості для обходу санкцій, пише Reuters.

До війни московський офіс Hellmann допомагав російським промисловим фірмам доставляти до Росії інструменти, запчастини та обладнання із Заходу, але після вторгнення такі поставки були сильно обмежені міжнародними санкціями. Натомість зареєстрована в Росії фірма під назвою Heinrich Tapp Rus (HT Rus), власниками якої на той час були щонайменше двоє колишніх співробітників Hellmann, взяла на себе відносини з багатьма старими клієнтами Hellmann.

Веб-сайт HT Rus пропонує клієнтам у Росії «паралельний імпорт», термін, який широко використовується для опису доставки товарів через треті країни, такі як Туреччина чи Об’єднані Арабські Емірати, щоб обійти західні санкції. У своїх маркетингових матеріалах фірма взяла корпоративний девіз: «Нова реальність – нові можливості».

Використовуючи російські податкові документи за 2023 і 2024 роки, а також офіційні корпоративні реєстри в Росії та Німеччині, Reuters виявив, що HT Rus надає послуги російським клієнтам, які потрапили під міжнародні санкції за підтримку військової машини Кремля.

Фірма, доходи якої минулого року склали близько 17,5 мільйонів доларів, працювала з російськими клієнтами, серед яких: Aurus, фірма, яка виготовляє лімузини Володимира Путіна; дочірні компанії КамАЗу, виробника російських військових вантажівок; і Тюменський акумуляторний завод, постачальник батарей для виробника зброї, показали російські податкові документи.