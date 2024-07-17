Головне за ніч та ранок середи, 17 липня: 112 боєзіткнень, нові правила перетину кордону

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 112 бойових зіткнень.

Росія завдала чотирьох ракетних ударів (шість ракет), 71 авіаудару (119 КАБів), здійснила понад 4300 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку українські воїни відбили сім атак у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ. На Куп'янському Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки, сказав речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону.

На Покровському захисники відбили 24 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де росіяни намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Лінія фронту в Україні наразі становить понад 3000 кілометрів, інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Протяжність усієї лінії фронту - понад 3 тис. км. Лінія активних бойових дій - понад 970 км", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ також зазначили, що росіяни не зважають на втрати, і щодоби вони втрачають вбитими і пораненими орієнтовно 900-1100 військових, з яких 400-500 - убитими.

З 17 липня для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років наявність військово-облікового документу при перетині кордону є обов'язковою.

Документ може бути як паперовим, так і електронним. У разі відсутності у виїзді за кордон буде відмовлено, нагадали в Державній прикордонній службі.

"Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію", – додали в повідомленні.

У документах чоловіків призовного віку, які мають право на виїзд через відстрочку або виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Категорії людей, яким дозволено виїзд з України, наразі не змінювали.

За інформацією агенції Bloomberg, у середу зранку за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів між Україною та Росією відбудеться обмін полоненими. Додому мають повернути 90 українських захисників.

Журналісти порахували, що це може бути вже шостий випадок цьогоріч, коли країна з Аравійського півострова виступить медіатором для перемовин щодо звільнення полонених. Загальна кількість військових, обміняних внаслідок залучення ОАЕ, може сягнути 1400 осіб.

У Bloomberg вважають, що обмін остаточно сигналізуватиме про закриття теми збитого у січні російського військового транспортного літака у Бєлгородській області. Тоді у Кремлі заявили, що на борту були українські полонені, натомість у Києві цю інформацію не підтвердили.

Видання CNN отримало від американських чиновників інформацію про те, що Іран планував вбивство кандидата у президенти США Дональда Трампа.

У відповідь на матеріали розвідки Секретна служба в останні тижні посилила заходи щодо охорони республіканця, зокрема й перед мітингом у Батлері, Пенсильванія, де Трампа було поранено у вухо внаслідок невдалої спроби замаху.

Слідство переконане, що стрілець Томас Меттью Крукс не пов'язаний з Іраном, а сам інцидент не був реалізацією намірів Ісламської республіки. Загалом нині немає доказів, що 20-річний чоловік, ліквідований після замаху, діяв на чиєсь замовлення чи за чиєюсь вказівкою.

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