CNN: Іран готував замах на Трампа - але стрілянина у Пенсильванії з цим не пов'язана

Секретна служба США посилила заходи безпеки перед мітингом у Батлері, де республіканця було поранено.

Видання CNN отримало від американських чиновників інформацію про те, що Іран планував вбивство кандидата у президенти США Дональда Трампа.

У відповідь на матеріали розвідки Секретна служба в останні тижні посилила заходи щодо охорони республіканця, зокрема й перед мітингом у Батлері, Пенсильванія, де Трампа було поранено у вухо внаслідок невдалої спроби замаху.

Слідство переконане, що стрілець Томас Меттью Крукс не пов'язаний з Іраном, а сам інцидент не був реалізацією намірів Ісламської республіки. Загалом нині немає доказів, що 20-річний чоловік, ліквідований після замаху, діяв на чиєсь замовлення чи за чиєюсь вказівкою.

Іран неодноразово публічно погрожував помстою США за ліквідацію у 2020 році командувача Революційної гвардії генерала Сулеймані, яка сталася за наказом Трампа. У 2022 році стало відомо, що небезпека загрожувала колишньому раднику експрезидента з питань національної безпеки Джону Болтону та ексочільнику Державного департаменту Майку Помпео.