Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
ГоловнаСвіт

CNN: Іран готував замах на Трампа - але стрілянина у Пенсильванії з цим не пов'язана

Секретна служба США посилила заходи безпеки перед мітингом у Батлері, де республіканця було поранено.

CNN: Іран готував замах на Трампа - але стрілянина у Пенсильванії з цим не пов'язана
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання CNN отримало від американських чиновників інформацію про те, що Іран планував вбивство кандидата у президенти США Дональда Трампа.

У відповідь на матеріали розвідки Секретна служба в останні тижні посилила заходи щодо охорони республіканця, зокрема й перед мітингом у Батлері, Пенсильванія, де Трампа було поранено у вухо внаслідок невдалої спроби замаху. 

Слідство переконане, що стрілець Томас Меттью Крукс не пов'язаний з Іраном, а сам інцидент не був реалізацією намірів Ісламської республіки. Загалом нині немає доказів, що 20-річний чоловік, ліквідований після замаху, діяв на чиєсь замовлення чи за чиєюсь вказівкою.

Іран неодноразово публічно погрожував помстою США за ліквідацію у 2020 році командувача Революційної гвардії генерала Сулеймані, яка сталася за наказом Трампа. У 2022 році стало відомо, що небезпека загрожувала колишньому раднику експрезидента з питань національної безпеки Джону Болтону та ексочільнику Державного департаменту Майку Помпео. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies